Al centro di allenamento dell’Al Nassr, l’ex allenatore rossonero Stefano Pioli arriva sempre con una Bmw M3 da 800 cavalli, una fuoriserie in edizione limitata che è stata regalata anche alla star della squadra Cristiano Ronaldo. L’esperienza dell’allenatore italiano in Arabia Saudita, approdato in estate con un contratto da 10 milioni di euro netti all’anno fino al 2027, non si limita al solo campo da calcio. Il Corriere della Sera ha infatti ricostruito la lussuosa vita dell’ex allenatore del Milan a Riad, tra hotel e cene di classe.

Pioli ha scelto di vivere in un compound, un lussuoso quartiere chiuso composto da numerose ville il cui accesso è riservato esclusivamente ai residenti e dalle forti tinte occidentali. Piscine, palestre, market con prodotti europei. La moglie Barbara lo ha raggiunto invece qualche mese fa. Nel quotidiano, Pioli lavora sul campo al mattino, poi si reca in ufficio nel pomeriggio a preparare la seduta del giorno successivo. Quando ha un giorno libero si reca in un resort da mille e una notte che sorge in un’oasi, tra dune e palme.

Se a pranzo si fa deliziare dal cuoco italiano del centro sportivo, a cena opta per i ristoranti internazionali degli hotel a cinque stelle del Financial District. Qui, a volte, cena anche con CR7, con cui ha instaurato un bel rapporto sin dal giorno uno. I due hanno una grande chimica. Probabilmente anche questo è uno dei motivi per cui il portoghese è prossimo alla firma del prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Ma lo stesso club ripone grande fiducia in entrambi: il centro sportivo dell’Al Nassr è stato infatti modernizzato con la consulenza diretta di Cristiano Ronaldo e di Pioli. Sembra dunque che entrambi si siano più che ambientati non solo nella Saudi Pro League, all’interno del mondo arabo.