“Se il governo dovesse impugnare la legge della Regione Campania sul terzo mandato, poi dovremmo capire cosa dirà la Corte costituzionale, ossia attendere una sentenza che dirà se la Campania è sulla strada giusta oppure no”. Lo ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa nella sede della Giunta regionale. “Se ci sono i Giochi Olimpici in Veneto è grazie a me, perché ho pensato io a questa candidatura e per me è una grande soddisfazione. Per cui poi si vedrà cosa accadrà, non ho ben capito se la scadenza del mio mandato sarà a ottobre 2025 oppure nella primavera del 2026. Nel secondo caso, siccome le Olimpiadi si terranno a febbraio, potrei essere presente anche per l’apertura dei Giochi olimpici”, ha aggiunto il governatore leghista.