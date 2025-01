La Supercoppa italiana 2025 è stata vinta dal Milan di Sergio Conceicao per 2-3 nel derby contro l’Inter del suo amico (ora rivale) Simone Inzaghi. I nerazzurri erano in vantaggio di 2 gol, ma si sono fatti riprendere dai cugini che non hanno mai smesso di credere nel clamoroso ribaltone e alla fine sono stati premiati. Il Milan ha vinto con merito, mentre sono stati tanti gli errori commessi dai calciatori nerazzurri (sulla punizione di Theo Hernandez, Sommer prende gol sul suo palo, mentre Asllani e Frattesi si perdono Leao e Abraham nel gol deciso. Ma sono stati tanti anche gli errori dell’arbitro Sozza, protagonista determinante (in negativo) di questo match.

Tutti gli errori di Sozza: due sono decisivi

Il direttore di gara della sezione di Seregno è stato molto impreciso nell’arco dei 90 minuti. Al 13esimo minuto di gioco non ammonisce Calhanoglu per un fallo da cartellino giallo evidente su Musah. Al 34esimo Dumfries è a terra dopo essere stato colpito alla caviglia da Theo Hernandez. Il direttore di gara assegna il calcio di punizione per i nerazzurri, ma non ammonisce il terzino rossonero. Il primo degli errori più clamorosi (e incisivi) arriva però al 51esimo, quando Sozza fischia un calcio di punizione al limite dell’area dell’Inter per fallo di Mkhitaryan su Leao. Tuttavia, l’episodio nasce da un chiaro intervento irregolare di Morata su Asllani, perciò questo calcio piazzato che si trasformerà nella prima rete del Milan non doveva nemmeno esistere. Al 58esimo, scintille tra Barella e Leao a seguito di un calcetto rifilato dal portoghese a Bisseck mentre si trovava a terra dopo un fallo causato proprio dal numero 10 del Milan. Spinte, un duro faccia a faccia, ma Sozza sceglie di non ammonire richiamando soltanto i due giocatori (Leao gli dà le spalle, non calcola nemmeno ciò che gli dice). Poi il secondo errore decisivo al 76esimo, quando Barella lanciato in un contropiede molto pericoloso per la difesa del Milan viene atterrato da Thiaw con un una scivolata fuori tempo, ma l’arbitro giudica pulito il suo intervento e di conseguenza non sanziona il difensore tedesco con il giallo (non rosso perché Barella si stava dirigendo verso l’esterno). Le immagini sono chiare e il centrocampista dell’Inter protesta vistosamente ripetendo a Sozza: “Ma cosa hai fatto?”.

Negli studi di Sport Mediaset, nel post partita, l’ex arbitro Graziano Cesari ha sottolineato la prestazione insufficiente di Sozza: “Sul primo gol del Milan Sozza non si è accorto del fallo di Morata su Asllani. Dopo 13 minuti manca un cartellino giallo per Calhanoglu su Musah, così come al minuto numero 76 dove l’arbitro doveva ammonire Thiaw per un intervento irregolare su Barella. Sono errori probabilmente gravi anche per il momento in cui sono arrivati, soprattutto per quel che riguarda l’azione che ha portato al primo gol del Milan su punizione. Mi dispiace, ma non posso dare la sufficienza a Sozza per l’arbitraggio nella partita di Supercoppa”.