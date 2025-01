Le feste di Natale Robinho le ha passato nel carcere P2 Dr. José Augusto César Salgado, a Tremembè. È in questo istituto nello stato di San Paolo che l’ex calciatore brasiliano si trova dallo scorso marzo, per scontare la sua condanna a nove anni di carcere a cui è stato condannato in Italia per violenza sessuale. Uno stupro di gruppo commesso nel 2013, quando era un giocatore del Milan. Dopo diversi tentennamenti, nel marzo scorso Robinho è stato arrestato dalle autorità brasiliane ed è cominciate per lui il periodo di detenzione in quello che è conosciuto come “il carcere dei famosi“. L’ex calciatore fra le altre anche di Real Madrid e Manchester City si trova in fatti in compagnia di medici, politici ed altri personaggi i cui crimini hanno destato particolare scalpore nell’opinione pubblica.

Robinho, secondo i dettagli rivelati dal giornalista brasiliano Ullisses Campbell, passa le sue giornate a Tremembè imparando ad aggiustare tv, radio e ad altri elettrodomestici. Mentre partecipa anche a un altro programma organizzato dall’istituto per la distribuzioni di libri ai detenuti. Tutto questo in compagnia di criminali molti noti in Brasile, come il medico violentatore Roger Abdelmassih, 81enne che ha abusato di 39 pazienti sedati. Ma c’è anche Lindemberg Alves, che ha rapito e ucciso una 15enne e deve scontare 98 anni in carcere. Oppure Jaqueline Moraes, che ha assassinato il marito pugnalandolo 56 volte.

Proprio a quest’ultima è legato un particolare svelato da Campbell: all’interno del carcere P2 di Tremembè ci sarebbe infatti una sorta di “Tinder” artigianale. Detenuti e detenute si scambiano una loro foto corredata da descrizione per organizzare incontri privati, visto che la struttura maschile e il penitenziario femminile sono distanti 5 chilometri. Un modo per passare le giornate, visto che Robinho e gli altri detenuti si trovano in celle dagli 8 ai 15 metri quadri. L’ex calciatore brasiliano spera di uscire presto, ma la richiesta di una libertà vigilata avanzata dai suoi legali è stata respinta anche in appello. Di più, a Robinho è stata negata anche la possibilità di tornare a casa per Natale. La sua nuova vita, per ora, è nel “carcere dei famosi”.