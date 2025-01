“C’è un insieme di fattori che rende davvero difficile credere che le dimissioni di Elisabetta Belloni siano legate a fatti personali. Forse è l’ennesima prova che in questo governo tutte le forze politiche, ma in maniera particolare Fratelli d’Italia, non sono rispettosi delle autonomie, delle istituzioni, delle informazioni, dei pesi, dei contrappesi. E chi conosce bene invece la differenza tra le responsabilità politiche e le responsabilità istituzionali magari ne trae le conseguenze”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) da Rosy Bindi, ex ministra della Sanità e già presidente della Commissione Antimafia, circa le dimissioni di Elisabetta Belloni dal vertice del Dis , il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, cioè i servizi segreti italiani.

Bindi premette che i fatti riguardanti i servizi segreti sono sempre “molto difficili da interpretare”: “Certamente lo sono di più in questo momento, perché Elisabetta Belloni è una donna di grande esperienza, anche di trattative. Le sue dimissioni avvengono in un momento particolare, cioè in coincidenza di tutta questa storia dolorosa di Cecilia Sala, che ancora una volta ha registrato un comportamento abbastanza discutibile del nostro governo: il ritardo con cui è stato comunicato l’arresto della giornalista e con cui sono state prese iniziative – spiega – la mancanza di comunicazione tra le nostre diplomazie e il governo, l’iniziativa della presidente del Consiglio. Mi meraviglia che una presidente del Consiglio prenda in mano una situazione così complicata in prima persona. Certamente una vicenda del genere non si risolve con la bacchetta magica di un viaggio, ma lei ha incontrato un presidente (Donald Trump, ndr) che non è ancora in carica“.

L’ex ministra, infine, tra le motivazioni che potrebbero aver indotto alle dimissioni Elisabetta Belloni, menziona anche il presunto accordo da 1,5 miliardi di euro tra governo italiano e Space X di Elon Musk, per la fornitura quinquennale di telecomunicazioni sicure: “Questo è un fatto non meno inquietante di tutto il resto. Musk è un privato molto interessato e molto interventista nelle vicende europee, nonché schierato in un certo modo. La possibilità che la sua società fornisca servizi per la sicurezza e per la difesa del nostro paese non può non riguardare anche le materie delle quali si interessa chi ha responsabilità dei servizi segreti”.