Nella notte tra sabato e domenica, uno striscione con scritto “Laziale ebreo“(con tanto di due svastiche) è stato esposto sul cavalcavia della Tangenziale est di Roma. Tutto ciò a poche ore dal derby Roma-Lazio in programma questa sera alle 20.45 all’Olimpico. La giornata della stracittadina nella Capitale si è aperta con questo vergognoso messaggio. Lo striscione è stato sequestrato dagli agenti della questura di Roma, ma le fotografie hanno ormai invaso la rete. Nel mentre, l’area dello stadio Olimpico è presidiata dalla polizia a partire dalle 7 del mattino: la tensione, man mano che si avvicina il fischio d’inizio del match, aumenta.

Verso le 13, un gruppo di tifosi incappucciati ha sfilato in corteo sul lungotevere fino al bar River. A poche ore dal derby, sono stati sequestrati coltelli, lance artigianali, spranghe e bombe carta ai gruppi ultras di entrambe le squadre. Dopo l’ingresso all’interno dello stadio dei gruppi riconducibili alle due componenti ultras, si è registrata la presenza di circa 300 persone, rispettivamente in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. In entrambi i casi, molti dei componenti dei due gruppi era a volto coperto ed era in possesso di “oggetti atti ad offendere”. La polizia è stata costretta a utilizzare l’idrante, sebbene per pochi secondi, per far cessare il lancio di fumogeni, petardi e bombe carta nei pressi del locale.

Sono stati rinvenuti e sequestrati aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti, oltre a coltelli da cucina, mazze da baseball, alcune delle quali anche abbinate ad artifici pirotecnici a elevato potenziale. Numerosi sono anche i coltelli che sono stati rinvenuti nascosti all’interno di alcune aiuole, nell’area nord dello stadio. Durante le fasi di accesso della tifoseria laziale all’interno dello stadio per l’allestimento della coreografia nel settore curva Nord, un supporter biancoceleste è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un ulteriore oggetto potenzialmente pericoloso. Il giovane, un ventenne romano, è già stato denunciato.

I match tra giallorossi e biancocelesti sono sempre stati caratterizzati da moltissimi episodi controversi: dalla bandiera della Lazio sventolata da Gianluca Mancini con un ratto, ai tifosi biancocelesti che fanno il saluto romano a Ponte Milvio, passando per la chiusura anticipata del Parlamento dello scorso 10 gennaio, quando Camera e Senato hanno deciso di fermare i lavori in anticipo per poter guardare la partita.