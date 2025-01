Anche se il Napoli ha battuto nettamente la Fiorentina al Franchi per 3-0 nella 19esima giornata di Serie A, i campani non sono riusciti a festeggiare. La morte di Daniele, piccolo tifoso della squadra di Conte malato da tempo, ha stroncato il morale di tutto l’ambiente. Calciatori e staff hanno appreso della sua scomparsa nel pomeriggio. Per questa ragione Antonio Conte, scusandosi, ha scelto di non presentarsi in conferenza stampa. Così, il suo vice Stellini ha risposto alle domande dei giornalisti chiarendo il perché dell’assenza di Conte: “Siamo felici della vittoria, ma abbiamo ricevuto un brutto colpo perdendo una persona vicina a tutto il Napoli”, ha affermato il tecnico visibilmente scosso. “Un piccolo bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio, era malato, abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia, lui ci ha donato tanta forza ed energia. Il mister non se l’è sentita di venire in questo momento difficile, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, oltre che a tutti i bambini che soffrono per queste terribili malattie”.

Anche Leonardo Spinazzola ha dedicato un pensiero al piccolo tifoso venuto a mancare : ”A nome della squadra vogliamo mandare un grande abbraccio alla famiglia di Daniele, da oggi ci guarderà da lassù, ci mancherà tanto, ci ha dato tanti insegnamenti”. Il bambino accompagnava spesso nei ritiri o in spogliatoio la squadra, ormai era considerato parte del gruppo. Era proprio lui il destinatario della dedica di Anguissa dopo i gol messi a segno contro Udinese e Genoa. Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un tweet: “Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori”.