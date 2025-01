Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha smentito seccamente e duramente le indiscrezioni lanciate dalla Cdu circa un suo possibile incontro con Vladimir Putin. “Si tratta di un’asserzione falsa e una cosa del genere non è ammissibile, è semplicemente indecente“, ha affermato il cancelliere tedesco, in risposta al post dell’esponente democristiano Roderich Kiesewetter, che per primo ha messo in circolazione la voce. “Credo che sia giusto che le persone oneste si indignino quando si lavora con affermazioni infondate“, ha aggiunto Scholz. Mentre il suo portavoce Steffen Hebestreit ha annunciato l’intenzione del cancelliere di procedere alle vie legali contro le speculazioni.

Lo scontro tra Scholz e la Cdu è sintomatico del clima che si respira in Germania in vista delle elezioni federali, in programma il prossimo 23 febbraio. Il cancelliere è anche il candidato della Spd, nonostante i suoi anni al governo siano coincisi con un crollo dei consensi per i socialdemocratici tedeschi. La Cdu, dietro al leader Friedrich Merz, è in questo momento nettamente in testa ai sondaggi. E continua a fare dura opposizione all’esecutivo, come dimostra quest’ultimo caso scatenato da Kiesewetter, portavoce per la sicurezza del partito democristiano tedesco. Secondo Kiesewetter, “ci sono sempre più segnali che indicano che il cancelliere Scholz si recherà a Mosca o incontrerà Putin prima del 23 febbraio”. Il politico Cdu ha inoltre osservato su X che bisogna essere preparati “alle sorprese della campagna elettorale“.

Un’affermazione che è stata smentita in poche ore dal Cremlino: il portavoce Dimitri Peskov, citato dall’agenzia Tass, ha chiarito che per ora non sono in programma incontri fra Vladimir Putin e Olaf Scholz. Poi la replica del cancelliere tedesco, che si è detto “indignato” e ha commentato il post su ‘X‘ di Roderich Kiesewetter: “Questa è una affermazione falsa, è profondamente indecente, non ha fondamento“. A novembre, Scholz ha parlato per la prima volta in quasi due anni con il presidente russo Vladimir Putin al telefono, causando malumore in Ucraina e tra i partner Nato dell’Europa orientale. L’ultima visita del cancelliere tedesco a Mosca è avvenuta pochi giorni prima dell’invasione russa su vasta scala di Ucraina nel febbraio 2022.