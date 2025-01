Il Real Madrid si è imposto per 1-2 in casa del Valencia nel recupero della 12esima giornata della Liga spagnola. La partita era stata rinviata a causa del nubifragio che ha provocato oltre 200 morti nella regione. Un episodio che ha sconvolto non solo la Spagna, ma il mondo intero. Anche il match del Mestalla, a modo suo, ha scioccato i presenti e i telespettatori per il suo clamoroso andamento. Ma anche per un nuovo caso di razzismo contro Vinicius Junior, che quando gioca a Valencia non riesce mai a trovare pace.

I padroni di casa sono passati in vantaggio con Hugo Duro al 27′. Nella ripresa, prima il Real ha sbagliato un calcio di rigore con Bellingham al 55′, poi è stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico a Mbappè, ma i Blancos hanno trovato il pareggio all’85′ con l’eterno Modric subentrato a Ceballos. La squadra di Carlo Ancelotti ha ribaltato il match al 96′, quando Bellingham si è fatto perdonare trovando la rete della vittoria, sfruttando un errore difensivo del Valencia. L’ultimo colpo di scena di questo folle match è arrivato quando stavano per partire i titoli di coda: Luis Rioja ha lasciato partire un chirurgico sinistro dal limite dell’area che ha centrato il palo della porta difesa da Courtois al 100′ minuto di gioco. In classifica il Real Madrid si è portato momentaneamente in vetta con 43 punti (due in più dell’Atletico, che ha però una gara in meno). Il Valencia resta invece all’ultimo posto con 12 punti insieme al Valladolid, in piena zona retrocessione.

In tutto questo, i campioni di Spagna in carica hanno chiuso la propria gara in dieci uomini per l’espulsione di Vinicius al 79esimo. Dopo un contrasto di gioco avvenuto in area di rigore (l’intervento di Foulquier era sul pallone), il brasiliano si è lamentato per la mancata concessione di un nuovo calcio di rigore. Il portiere del Valencia Dimitrievski, a questo punto, ha dato una pacca sulla spalla al numero 7 dei Blancos per invitarlo a rialzarsi. Il brasiliano ha reagito colpendo al volto il macedone con una manata. Richiamato al Var, l’arbitro ha giudicato da rosso il colpo dell’attaccante che dopo essersi infuriato, ha cercato di raggiungere il direttore di gara con un atteggiamento minaccioso, ma per sua fortuna Rudiger l’ha bloccato facendolo allontanare dal campo. Proprio quando il brasiliano ha raggiunto gli spogliatoi, alcuni tifosi del Valencia hanno intonato cori razzisti nei suoi confronti con tanto di ululati che simulavano il verso di una scimmia.

Lo stesso vergognoso episodio si era verificato nel maggio del 2023 sempre a Mestalla. A giugno 2024 tre tifosi del Valencia sono stati condannati a otto mesi di carcere (oltre al divieto di poter entrare negli stadi per due anni) proprio per quegli insulti. Quella è stata la prima storica sentenza in Spagna contro il razzismo nel calcio. Vinicius era poi stato vittima di un altro caso gravissimo di matrice razziale: era stato appeso a un ponte di Madrid un manichino impiccato con la maglia dell’attaccante. Il manichino era apparso accanto a uno striscione appeso a un ponte nei pressi della Ciudad Deportiva de Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid.