Il caso degli insulti razzisti contro Vinicius Jr che ha fatto infuriare l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti non è l’unico atto di violenza nei confronti del giocatore. La polizia nazionale spagnola ha arrestato quattro persone nella capitale spagnola con l’accusa di crimine d’odio per aver appeso a un ponte un manichino impiccato con la maglia dell’attaccante brasiliano. Tre degli arrestati sono membri attivi di un gruppo ultrà dell’Atlético Madrid. Il manichino era apparso accanto a uno striscione appeso a un ponte nei pressi della Ciudad Deportiva de Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid, poche ore prima che si giocasse il derby tra le due squadre della capitale, l’Atletico e i Blancos.

Le indagini sono iniziate il 26 gennaio dopo che un manichino gonfiabile con la maglia del giocatore del Real Madrid è stato trovato appeso a un ponte. Inoltre, nello stesso luogo è stato esposto uno striscione di 16 metri con la scritta “Madrid odia il Real”. Le indagini condotte dagli investigatori hanno portato all’identificazione di quattro uomini come presunti autori dei fatti. Gli agenti hanno verificato che tre di loro appartenevano al gruppo ultras Frente Atlético e che, in precedenza, erano stati identificati durante partite classificate ad alto rischio nell’ambito dei dispositivi di prevenzione della violenza nello sport. Una volta identificati i quattro, è stata condotta un’operazione che ha portato al loro arresto questa mattina, in coordinamento con il 38° Tribunale di istruzione di Madrid e la sezione di Cyber-odio della procura provinciale.

Il caso apre oggi i principali quotidiani spagnoli, da El Paìs a quelli sportivi, come Marca e AS. “Il mondo sta con Vinicius”, titola AS, ricordando la condanna unanime arrivata da parte tra gli altri, del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula Da Silva, e del premier spagnolo Pedro Sanchez. “Basta”, titola invece El Mundo Deportivo, scrivendo che il mondo del calcio ha serrato le fila contro il razzismo dopo l’ultimo episodio avvenuto allo stadio Mestalla a Valencia. “Non è sufficiente non essere razzisti, bisogna essere antirazzisti”, scrive Marca, “i crimini d’odio non devono avere posto nel calcio, nello sport o nella società”. “Gli insulti a Vinicius accendono i riflettori sulla tolleranza del razzismo”, titola El Paìs, ricordando che domenica a Valencia non è stata la prima volta che l’attaccante del Real Madrid è stato bersaglio di insulti razzisti in uno stadio, ma “il giocatore è esploso e ha aperto un dibattito sulla tolleranza del razzismo che va oltre l’arena sportiva e oltre i confini della Spagna”. “La Spagna applica le sanzioni più lievi per razzismo”, scrive invece El Mundo, sottolineando che in Inghilterra, la priorità è data ai procedimenti penali, in Italia ai club mentre nel Paese iberico “si scarica la responsabilità maggiore sugli arbitri”.

Intanto per solidarietà il Cristo Redentore, la statua monumentale che campeggia sulla collina del Corcovado simbolo di Rio de Janeiro, si è oscurato lunedì notte per un’ora in solidarietà con il calciatore. Le luci che illuminano la statua di 709 metri del celebre Cristo a braccia aperte sono state spente alle 18.00 ora locale e hanno lasciato il monumento al buio fino alle 19.00 ora locale. “Il Santuario arcidiocesano Cristo Redentor ripudia gli attacchi razzisti subiti dal calciatore brasiliano Vinícius Júnior domenica 21 maggio, durante la partita tra Real Madrid e Valencia”, ha riferito in un comunicato l’Arcidiocesi di Rio de Janeiro come riportato dalla stampa spagnola.