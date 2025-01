L’Arc de Triomphe diventa il perfetto proiettore per un countdown che ha il sapore di un nuovo inizio. Gli Champs Elysées si illuminano, nella notte più attesa dell’anno, tra fuochi d’artificio e il caos della gente. Così Parigi (e i suoi milioni di turisti) congeda il suo 2024 e si lascia alle spalle l’anno che è stato. Compresi i Giochi Olimpici, evento sportivo per eccellenza andato in scena nel periodo estivo. Il Grand Palais è stata la casa della scherma, i giardini della reggia di Versailles – invece – il campo per l’equitazione. E non solo. Tra impianti già presenti (e rinnovati per l’occasione) e alcuni costruiti temporaneamente, cinque mesi dopo, cos’è rimasto di tutto questo?

SPOT24, la mostra dei Giochi di fronte alla Tour Eiffel

Il miglior punto d’accoglienza dedicato ai Giochi Olimpici dista solo 500 metri dalla Tour Eiffel. SPOT24, così è stato ribattezzato: dal mese di aprile al 31 dicembre la mostra temporanea allestita all’interno dell’Ufficio del Turismo di Parigi ha rappresentato un’esperienza inedita e interattiva, merito di una varietà di opere e immagini provenienti dalle collezioni del Museo Olimpico di Losanna. A pochi passi dalla fermata della metro Bir Hakeim, l’”Exposition Olympique, sport et cultures urbaines” ha messo in luce le sei nuove discipline olimpiche (BMX freestyle, lo skateboard, l’arrampicata sportiva, il surf e il basket 3×3 che già erano presenti nel 2020 a Tokyo e la breakdance) con l’obiettivo di mettere in luce le caratteristiche urban della capitale francese. Tra le cinque mostre a tema allestite per l’occasione, SPOT24 è stata l’unica a rimanere aperta fino alla fine dell’anno.

Il centro sportivo Emile Anthoine

Rivestito dalla scritta “Paris 2024” con font e loghi ufficiali, il centro sportivo “Emile Anthoine” rappresenta la traccia più chiara e nitida dell’ultima edizione dei giochi parigini. Un luogo dove correre o giocare a calcio è differente dal resto: a soli 140 metri dalla Tour Eiffel (più precisamente nel 7° Arrondissement), la posizione e il contesto rendono questo centro sportivo unico nel suo genere. Come correre dentro una cartolina: la pista d’atletica è ormai diventata luogo di attrazione e protagonista di molti video di alcuni tra i fitness influencer più famosi del mondo. Non solo: nel centro sportivo c’è una piscina interna, diverse palestre e un campo da calcio che dall’alto della Tour Eiffel – tra l’architettura e i monumenti del quartiere simbolo di Parigi – è indistinguibile.

Il restyling del Trocadero

Una fedele riproduzione dei cinque cerchi e un avviso: “Apres les jeux, ce site se refait une beauté” (“Dopo i Giochi, questo sito si sta rinnovando”). E in effetti, parte del Trocadero – area monumentale di Parigi situata sulla riva destra della Senna – è recintata, ma alcune tracce sono rimaste. Nei mesi di luglio e agosto, i giardini della zona iconica del 7° Arrondissement si sono trasformati nel “Champion Park”, un luogo dove congratularsi con gli atleti e poter assistere alle gare di triathlon, ciclismo su strada e atletica (maratona e marcia 20km) grazie ai maxischermi allestiti per l’occasione. Oggi, il sito è tornato ad essere uno dei centri turistici più rappresentativi. In attesa del definitivo smantellamento delle recinzioni. Nel frattempo, le bancarelle delle boulevard parigine svendono gli ultimi gadget targati “Olimpiadi 2024”.