Urlava per chiedere aiuto, mentre veniva violentata nella baraccopoli improvvisata tra la strada e i cancelli che delimitano il porto industriale, a pochi passi dall’ex mercato ittico di Napoli. Vittima dell’abuso è una donna di 30 anni della Guinea: le sue grida hanno allertato i residenti della zona nella serata del 2 gennaio, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Ai militari, arrivati nel giro di pochi minuti, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita mentre era in una delle baracche e di essere stata costretta ad un rapporto sessuale. Indicazioni che hanno permesso ai militari di individuare e arrestare l’uomo: ha 37 anni, origini ghanesi ed è già noto alle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, è un clochard che vive nella baraccopoli dove si è verificato l’abuso. Portato in carcere, dovrà rispondere di violenza sessuale. La vittima è stata portata in ospedale. La zona è segnata da un forte degrado e da tempo i residenti, uniti anche in comitati, denunciano furti e chiedono un intervento dell’amministrazione anche per liberare l’area dall’accampamento.