Un incendio spaventoso, dove fitte colonne di fumo hanno invaso un un edificio commerciale e residenziale di otto piani a Seongnam, a Seul. Le fiamme sono divampate dalla cucina di un ristorante situato al primo piano: i soccorritori hanno finora tratto in salvo 240 persone, mentre altre 70 sono riuscite a uscire senza aiuto. Circa 28 persone hanno riportato ferite leggere, tra cui alcune rimaste intossicate dal fumo. I soccorritori stanno ancora perlustrando il sito per assicurarsi che nessuno sia rimasto intrappolato all’interno del palazzo di 8 piani. Più di 260 vigili del fuoco e 80 veicoli sono stati inviati sul posto, che è stato spento circa un’ora e mezza dopo la prima segnalazione intorno alle 16.30 (le 8.30 in Italia).