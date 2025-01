È indagato dalla Procura bresciana per il reato di omessa custodia di armi il padre della bimba di tre anni che mercoledì ha trovato la pistola del padre ed è rimasta gravemente ferita da un proiettile. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’arma era stata lasciata incustodita e alla portata dei presenti in casa al momento della tragedia. La pistola è stata sequestrata. La bambina è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Brescia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa, e si teme per la sua vita.

Secondo Il Giornale di Brescia sono in corso verifiche per capire chi esattamente abbia sparato. Sono stati disposti campionamenti sugli abiti dei componenti della famiglia. Ci sono complicazioni legate al fatto che prima dell’incidente nel giardino della villetta sono stati sparati fuochi d’artificio e miccette. Per cui la sola esecuzione degli Stub (il sistema di raccolta delle tracce di polvere da sparo) rileverebbe comunque la presenza di polveri pirotecniche.