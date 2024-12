Incidente mortale sul lavoro a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Un operaio di 39 anni, residente a Capodrise, ha perso la vita nella ditta Frigocaserta Srl, di cui era dipendente. Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da un muletto mentre svolgeva dei servizi di movimentazione delle merci. L’operaio è morto sul colpo.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’accaduto, è probabile che la Procura di Napoli Nord apra un fascicolo per omicidio colposo. La vittima lascia tre figli. Si chiude con questa tragedia un 2024 particolarmente negativo in fatto di vittime sul lavoro. Secondo gli ultimi dati ufficiali Inail relativi ai primi dieci mesi dell’anno, le vittime sono state 890, 22 in più dell’anno prima.

“La Filt CGIL Caserta esprime il suo profondo cordoglio. È inaccettabile che nel 2024 si continui a morire sul lavoro a causa di carenze nella prevenzione e nella formazione”. Così il segretario della Filt-Cgil di Caserta Tommaso Pascarella commenta “l’ennesima tragedia del 2024”, che “richiama ancora una volta l’urgenza di intensificare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro”.