Dopo la giornata trascorsa in pista a Fiorano insieme a papà Sainz Senior (che intende vincere la prossima Dakar 2025 per diventare il primo nonno campione), proseguono i saluti della Ferrari a Carlos Sainz Jr. Questa volta, sono i tifosi della Scuderia a omaggiare il pilota spagnolo che ha sfrecciato sulla Rossa per l’ultima volta al Gran Premio di Abu Dhab dello scorso 8 dicembre: “Lascio una Ferrari più forte di quella che avevo trovato e di questo sono orgoglioso: l’anno prossimo sarà un team da Mondiale”, aveva pronosticato il 30enne.

Lettere dai vari fan club che, da una parte omaggiano e ringraziano Sainz -visibilmente commosso nel video pubblicato sui canali social del team italiano- per i quattro anni trascorsi insieme, dall’altra gli augurano il meglio per il proprio futuro, con la speranza che le strade tra il pilota e la Scuderia possano rincrociarsi. Durante la sua permanenza in Ferrari ha conquistato 4 vittorie e 25 podi. Il prossimo anno sarà invece al volante della Williams.