“Voglio diventare il primo nonno a vincere la Dakar”. Ci scherza su Carlos Sainz, diventato quest’anno nonno di una delle sue figlie. Dopo essere stato incoronato vincitore più anziano del famoso rally raid con il suo successo ottenuto l’anno passato a 61 anni, lo spagnolo vuole ancora stupire. Diventato pilota ufficiale Ford M-Sport, tornerà a essere protagonista della Dakar 2025, il cui prologo si svolgerà venerdì prossimo in Arabia Saudita, al volante della sua Raptor, trentadue anni dopo il suo secondo titolo mondiale rally e quattordici anni dopo il primo dei suoi quattro successi alla Dakar.

Lo spagnolo, papà dell’ex ferrarista Carlos Sainz jr, ha promesso di “usare tutta la mia esperienza per guidare questo nuovo team” mentre insegue il quinto sigillo personale alla Dakar con il quinto costruttore diverso. Sainz sarà affiancato nuovamente dal copilota Lucas Cruz, quattro volte vincitore della Dakar. “Sono davvero entusiasta di guidare il Raptor e di affrontare questa grande sfida con molti obiettivi. Uno di questi è aiutare Ford a vincere la Dakar”, ha ammesso Sainz in un video pubblicato sui propri canali social che lo ritrae alle prese con alcuni test fisici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Sainz (@carlossainzoficial)

“Come per l’auto, controllo la configurazione. Ora non ci resta che fare le valigie e partire per l’Arabia Saudita”, ha scritto il pilota pronto a vedersela con un tracciato di 7706 km totali da percorrere (di cui 5146 di prove speciali).

Saranno molti i nuovi veicoli al via del Rally Dakar 2025. Quella 2025 sarà la 6ª edizione consecutiva del Rally Dakar a svolgersi completamente tra le dune, le rocce e i deserti dell’Arabia Saudita. La gara partirà il 3 gennaio con il Prologo di Bisha, al quale faranno seguito 12 tappe distribuite in 14 giorno. Il percorso del Rally Dakar 2025 comprende la ormai tradizionale Tappa Marathon e conferma la Crono di 48 ore che ha debuttato nel 2024, con i protagonisti della corsa che anche quest’anno per tre giorni avranno a che fare con le distese desolate del deserto dell’Empty Quarter. L’arrivo è previsto a Shubaytah il 17 gennaio, giorno in cui, dopo due settimane, verranno incoronati i vincitori del Rally Dakar 2025.