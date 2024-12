Il tradizionale pranzo di Natale, trascorso in famiglia tra risate e convivialità, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 80enne di Cremona, colpito da un arresto cardiaco durante il pomeriggio. L’uomo, ancora seduto a tavola, si è improvvisamente accasciato sulla sedia, smettendo di dare segni di vita. Tra i presenti un appuntato dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il comando provinciale di Cremona, ha immediatamente notato la postura innaturale e il silenzio improvviso dell’anziano, comprendendo che qualcosa non andava. Nonostante i tentativi iniziali di rianimarlo si siano rivelati vani, il militare dell’arma ha proseguito con le procedure di soccorso.

Dopo aver disteso l’uomo a terra, constatando l’assenza di battito, ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione. Grazie al suo intervento tempestivo, l’80enne è stato rianimato. Inoltre, il carabiniere ha assistito l’anziano fino all’arrivo dei soccorritori cosi da evitare il rischio di soffocamento dovuto a vomito o torsione della lingua. Il personale medico del 118, giunto poco dopo, ha stabilizzato il paziente, trasportandolo in codice rosso all’ospedale di Cremona. L’80enne, ora fuori pericolo, è rimasto ricoverato per accertamenti.

Il militare, sposato e padre di due bambini, ha vissuto un momento di grande emozione subito dopo l’intervento. Il rilascio della tensione accumulata lo ha portato a un crollo emotivo, ma il personale sanitario, dopo essersi assicurato che stesse bene, non ha mancato di lodarlo per il sangue freddo e la prontezza dimostrati in una situazione così delicata.Il giorno successivo, ancora scosso ma felice per l’esito positivo, il militare ha condiviso con i colleghi le sue emozioni, dichiarando: “È stato e resterà il più bel Natale della mia vita”.