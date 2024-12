Chi aveva ceduto all’entusiasmo per le parole di Vladimir Putin su un accordo di pace in Ucraina dovrà ravvedersi. A frenare sulle trattative è intervenuta l’amministrazione americana che, a 24 ore dalle parole del capo del Cremlino che ha ricevuto il premier slovacco Robert Fico, ha definito con il suo portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, “vacui” i commenti del presidente russo: “Non è un uomo che va preso seriamente quando si parla di una soluzione”, ha chiuso annunciando un imminente nuovo pacchetto di aiuti per Kiev.

La posizione di Washington deve ovviamente essere pesata. L’amministrazione Biden è ormai al suo tramonto, il 20 gennaio alla Casa Bianca tornerà Donald Trump e per il presidente democratico è quindi più semplice mantenere un atteggiamento più ideologico, con sguardo a brevissimo termine, sapendo che presto dovrà cedere il posto al suo successore. Lo sa anche Vladimir Putin che, non a caso, nelle scorse settimane si è impegnato più a lanciare messaggi al prossimo capo di Stato americano che a tentare di riallacciare i rapporti con l’amministrazione uscente.

Così, dopo il terzo contatto con un capo di governo dell’Unione europea nell’arco di circa sei mesi, dopo quelli con Viktor Orban e Olaf Scholz, il Cremlino percepisce che qualcosa tra le cancellerie europee si sta muovendo proprio in vista del ritorno di Trump alla guida degli Stati Uniti. Venerdì la Slovacchia ha confermato la disponibilità a ospitare colloqui per metter fine alla guerra in Ucraina: “Offriamo il territorio slovacco per tali negoziati,” ha dichiarato il ministro degli Esteri di Bratislava Juraj Blanar su Facebook. Putin, dopo l’incontro con Fico, aveva affermato che la Russia è aperta alla proposta della Slovacchia di ospitare colloqui di pace con l’Ucraina. Blanar ha così ribadito la posizione della Slovacchia secondo cui non esiste una soluzione militare al conflitto russo-ucraino, andando contro alle disposizioni Ue che vietano ogni iniziativa bilaterale con Mosca: “La Slovacchia ha sempre sostenuto soluzioni pacifiche e noi appoggiamo qualsiasi iniziativa per la pace”.