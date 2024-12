Rischiano di saltare le nozze tra Jorginho e Catherine Harding che, dopo la proposta di dicembre scorso, avrebbero dovuto tenersi nei prossimi mesi. A mettere in crisi l’organizzazione del matrimonio, secondo quanto ricostruito dai tabloid britannici, è un’accusa di tradimento.

La futura moglie infatti, si è presentata a casa di una presunta amante del compagno nel cuore della notte per un confronto diretto. L’episodio, accaduto a inizio dicembre ma reso noto solo di recente, coinvolge Vanessa Sandora, un’estetista di 39 anni. Al The Sun, Sandora ha dichiarato: “Ero terrorizzata quando ho sentito qualcuno bussare alla mia porta in piena notte. Ho controllato il videocitofono e ho visto una donna che non conoscevo”. Appunto Catherine Harding, cantante britannica ed ex compagna dell’attore Jude Law, ora fidanzata di Jorginho.

Stando alla versione delle 39enne, Harding si sarebbe presentata e avrebbe chiesto di entrare in casa. Sandora, a quel punto, ha detto di aver ammesso di aver avuto un flirt con il calciatore alcuni anni fa: “Abbiamo avuto una conversazione onesta, da donna a donna. Ho pensato che meritasse di sapere la verità, così gliel’ho detta”, ha dichiarato. Sandora ha minimizzato la relazione avuta con Jorginho, specificando che si erano incontrati tre volte diversi anni fa e che aveva interrotto ogni contatto con lui nel 2022, bloccandolo sui social. “Credevo che quella fosse la fine della storia e volevo solo andare avanti con la mia vita”, ha aggiunto.

Non è stato però l’unico confronto tra le due donne. La notte del 4 dicembre, dopo le 23, il telefono di Sandora ha iniziato a squillare con chiamate da un numero sconosciuto, che si è poi rivelato essere di Harding. Che, non ricevendo risposta, ha poi deciso di presentarsi a casa della donna poco dopo le 23:30. La stessa Sandora ha spiegato che a contattare Harding sarebbe stato il suo ex fidanzato, a conoscenza del vecchio flirt con Jorginho. “Non sono una poco di buono”, ha dichiarato sempre Sandora. “Le ho detto che non sono interessata al suo uomo. Ma da allora continua a mandarmi messaggi e non vuole lasciar perdere. Deve andare avanti e lasciarmi fuori dalla sua vita”.