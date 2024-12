Esplosione in una villetta a Molazzana in provincia di Lucca. Sul posto, in località Eglio, sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno subito iniziato le ricerche delle due persone sotto le macerie. Oltre alle squadre ordinarie sono state attivate anche le squadre di specialisti Usar (Urban Search and Rescue). La causa dell’esplosione, che ha provocato un incendio e il crollo della villetta, è molto probabilmente una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno ritrovato, in tarda mattinata, il corpo senza vita di un uomo, di 69 anni, mentre proseguono le ricerche della donna. La coppia, di origine asiatica, era proprietaria della villetta esplosa.

Il crollo dell’abitazione è avvenuto intorno alle 23.30. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, sanitari, soccorso alpino e carabinieri. I pompieri hanno domato l’incendio, poi i soccorritori hanno cominciato a rimuovere le macerie a mano. Anche i nuclei cinofili e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco stanno prestando soccorso: sono oltre 20 i soccorritori impegnati nel delicato compito. La casa è situata in una zona isolata, fuori dal paese: è stata comprata alcuni anni fa dalla coppia, secondo quanto riferisce La Nazione. Il boato è stato udito a chilometri di distanza.