Sofia Goggia conquista il terzo gradino del podio nel SuperG di St. Moritz, gara valida per la coppa del mondo di sci alpino, L’azzurra è stata preceduta per 33 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter (1’15″18), arrivata prima (secondo successo stagionale dopo la discesa di Beaver Creek) davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0.18). Dietro l’atleta bergamasca tre azzurre, con Elena Curtoni davanti a Federica Brignone e Laura Pirovano. Al suo ritorno ufficiale in Coppa del Mondo, a sei anni dal suo ritiro, la statunitense Lindsey Vonn ha chiuso al 14esimo posto.

“La pista di St Moritz ha tante onde, dossi e punti ciechi. Non ho sciato tanto bene, ero più tesa che a Beaver. Sono andata avanti a strattoni. Non è una brutta prestazione, ma non sono pienamente soddisfatta. Tre gare, tre podi non è male come risultato. Ma per come ho sciato oggi, ci sono dei margini di miglioramento”, ha dichiarato Sofia Goggia al termine della gara dopo aver collezionato il 57° podio in carriera.

Lindsey Vonn invece, dopo essersi ritirata 6 anni fa per una lunga serie di incidenti e infortuni, ha deciso di rimettersi in gioco. E ha fatto un’ottima figura. La statunitense è partita con il 31, dopo una ricognizione minuziosa. Senza aver mai dato l’impressione di rischiare ha chiuso al 14esimo posto.