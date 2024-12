Dopo quasi sei anni d’inattività, la mitica sciatrice Lindsey Vonn ha annunciato il suo ritorno in Coppa del Mondo di sci alpino. Una decisione che ha suscitato pareri contrastanti: qualche applauso e allo stesso tempo critiche e giudizi. Questa volta a commentare la scelta di Vonn è stata una leggenda dello sci, Pirmin Zurbriggen, svizzero vincitore di 4 Coppe del Mondo assolute tra 1984 e 1990.

“Potrebbe ferirsi gravemente e rischiare di non potere più praticare sport”, ha dichiarato l’ex sciatore. La 40enne statunitense però, una volta venuta a conoscenza di questa dichiarazione, non è rimasta in silenzio ma ha replicato all’uomo sui propri account social. “Sai, sono piuttosto stanca delle persone che prevedono cose negative sul mio futuro. Adesso basta. Bernard (Russi, ndr), Sonja (Nef, ndr) e ora Pirmin… c’è una ragione per cui tutti gli ex sciatori svizzeri la pensano così? Sono diventati tutti medici e me lo sono perso? Perché parlano come se ne sapessero più dei migliori medici del mondo” ha scritto Vonn, che ha dalla sua un poker di CdM assolute, 3 medaglie olimpiche e 8 medaglie mondiali. “Non importa la mia età o la mia storia. Non importa quello che la gente può dire, lo faccio per me. Non devo dimostrare niente a nessuno. Non ho bisogno dei riflettori o dell’attenzione. Voglio semplicemente fare qualcosa che mi dia gioia e condividerla con la mia famiglia, gli amici, la squadra e tutti voi”, ha scritto la 40enne su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

La sciatrice si era ritirata dopo il bronzo in discesa ai Mondiali di Are 2019, sfinita dai problemi fisici di una carriera intensissima. La svolta è arrivata otto mesi fa, facendola coincidere con un intervento chirurgico al ginocchio destro che la ha permesso di rimettere gli sci senza provare più alcun dolore. Sentendosi di avere ancora qualcosa da offrire allo sport che l’ha resa una leggenda, Lindsey Vonn ha quindi deciso di rimettersi in gioco.