“Abbiamo appena assegnato 130mila euro a un Comune che non esiste. Siamo a questi livelli, neanche nell’ultimo Comune si fanno questi errori. Carmagnano in provincia di Torino non esiste. Esiste Carmagnola! Almeno studiate la geografia…“. Lo ha detto il deputato del Pd Federico Fornaro durante la seduta dell’Aula sulla manovra, lasciandosi scappare un “vaffanculo” e lanciando sullo scranno il fascicolo. “Anche lei, onorevole Fornaro – è intervenuto il vicepresidente Giorgio Mulè – prima i soldi (lanciati per protesta dal pentastellato Leonardo Donno, ndr) poi il fascicolo…non è bello…”.