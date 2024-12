Una donna di 39 anni e la figlia di 10 hanno perso la vita nell’incidente accaduto ieri sera, 20 dicembre, intorno alle 18:40 sull’Autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Mormanno e Laino Borgo, in provincia di Cosenza. Le vittime, originarie di Messina, erano dirette a Nord. Nell’impatto sono rimaste coinvolte ben 11 automobili. Otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dove è avvenuto l’incidente stava piovendo.

Nello scontro, oltre alle 11 vetture, sono rimasti coinvolti un autoarticolato, un pullman ed un furgone. Sul posto, nelle vicinanze dello svincolo di Mormanno, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. Il bus è rimasto coinvolto in modo lieve.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere che sono stati poi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure e il trasporto in ospedale. Sul posto, c’erano anche la squadra del Comando di Potenza distaccamento di Lauria. Le autorità hanno disposto l’uscita obbligatoria allo svincolo di Mormanno per i veicoli leggeri, con rientro in autostrada a Laino Borgo, mentre per i mezzi pesanti e i veicoli leggeri di lunga percorrenza l’uscita è stata indicata allo svincolo di Sibari.