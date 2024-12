La fenice con un collare che porta un simbolo transfemminista non piace a Matteo Salvini. Così il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio ne approfitta per attaccare “la sinistra” e l’artista che ha realizzato l’opera: “Non sanno più cosa inventarsi per coprirsi di ridicolo”, è stato il messaggio affidato ai social. Tutta colpa del “vecchione” di capodanno del Comune di Bologna, tradizionale simbolo del capodanno del capoluogo emiliano-romagnolo.

Il vecchione bolognese è una grande scultura di cartapesta, imbottita di petardi, che simboleggia l’anno che sta per concludersi. Una consuetudine che dura da oltre cento anni. Dal 1993, il progetto del vecchione è affidato a un artista locale. Quest’anno, l’artista scelta è stata Fumettibrutti, pseudonimo di Josephine Yole Signorelli, fumettista catanese che vive e lavora a Bologna. La scultura, alta circa sei metri, rappresenta una fenice chiamata Mercurio. Essendo il 2024 un anno bisestile, la fenice ha sembianze femminili ed è dipinta di rosa, con lunghi capelli argentati e un simbolo transfemminista al collo. La figura è appoggiata su un baule azzurro che, durante il rogo, si aprirà simbolicamente per dare inizio a un nuovo anno e a una società più inclusiva.

Fumettibrutti, attivista per i diritti Lgbtq+ e donna trans, ha scelto la fenice come simbolo di resilienza, per rappresentare la capacità di rinascere dalle difficoltà. Il simbolo transfemminista al collo del vecchione è un invito a riflettere sul significato di questa scelta: “Mi piacerebbe che le persone vedendolo si chiedessero che cos’è e né cercassero il significato”. Tuttavia, Salvini ha definito assurda la scelta :”Una fenice trans… A sinistra non sanno più cosa inventarsi per coprirsi di ridicolo!”, ha affermato sui social. Il leader della Lega ha ripreso una polemica che il suo partito aveva già lanciato a livello locale, con il capogruppo in Consiglio comunale Matteo Di Benedetto: “Posto che ritengo assurda la scelta del nuovo vecchione, una fenice trans, così come penso che sia assurdo pensare al fatto che questa ‘opera’ ci costerà anche dei soldi, ritengo che rappresenti appieno l’amministrazione Lepore”, aveva detto.