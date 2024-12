Le televisioni statunitensi gridano: “Siamo la più grande potenza militare del mondo e il governo non riesce a dirci cosa diavolo vola nei nostri cieli!”. Le autorità hanno a più riprese ammesso di non essere in grado di spiegare da dove arrivano… Trump invita i cittadini a sparare agli oggetti volanti. Bande di civili armati di mitragliatrici pesanti stanno bersagliando nuvole e volatili.

In 30 giorni più di 3mila avvistamenti! Migliaia di testimoni, migliaia di video… Alcuni oggetti misteriosi sono grandi come un autobus, oblunghi, altri sferici o bitorzoluti, rotanti, a forma di pizza, di lasagna, di raviolo, di bottiglia di whisky. Si vocifera di navi iraniane al largo di Hollywood (ma è una bufala).

Sicuramente alcuni buontemponi hanno incollato luminarie natalizie al loro drone giocattolo, altri stanno affastellando video fake con l’intelligenza artificiale. Ma ci sono troppi ufficiali dell’aeronautica e sceriffi che hanno testimoniato di aver visto oggetti volanti con prestazioni da fantascienza. Troppi rilevamenti dei radar…Troppe radio che improvvisamente trasmettono messaggi gutturali inframmezzati da fischi, pernacchie e scoregge. Troppe auto parcheggiate che accendono i fari da sole.

E la notizia che il Pentagono ha convocato tre teologhi, un cristiano, un musulmano e un israelita, per valutare la situazione, non è certo tranquillizzante e ispira scenari da FINE DI MONDO… Ma l’evento più sorprendente è che gli Usa non sono stati ancora travolti dal panico. Se fosse un film, saremmo già arrivati al caos totale, all’assalto dei supermercati, fuga dalle città incendiate… Invece nei supermercati si trova ancora la carta igienica che inspiegabilmente gli americani credono sia la cosa più indispensabile quando comincia la guerra zombie…

COSA STA SUCCEDENDO? ECCO LE IPOTESI.

1- Arrivano gli alieni e ci fanno a pezzi, oppure ci regalano una pace duratura impedendo agli USA (i terrestri più cattivi) di fomentare guerre.

2- Iran (o Corea del Nord o Cina) hanno deciso di terrorizzare gli USA.

3- Un piano ordito da gruppi di potere USA. Gli oggetti volanti sarebbero in realtà ottenuti con proiettori olografici. Lo scopo è quello di precipitare il mondo nel caos.

4- Colossale scherzo organizzato da una rete di falsari dotati di mezzi notevolissimi.

5- Gigantesco campagna pubblicitaria di Elon Musk per il lancio dei suoi nuovi droni tuttofare: cuocere le salsicce, spiare la moglie, vaporizzare i vicini…