C’è chi ipotizza un’invasione aliena, chi parla di fuga di extraterrestri dalla Terra. Ma ciò che sta accadendo negli ultimi giorni in New Jersey, New York, Pennsylvania e altri Stati sembra essere un fenomeno meno fantascientifico, anche se altrettanto inquietante: un’invasione di droni di grandi dimensioni, per ora senza spiegazioni. Il Pentagono non ha ancora fornito chiarimenti, ma decine di droni, descritti come “grandi quanto un’auto”, sono stati avvistati mentre sorvolavano diverse aree come riporta La Repubblica. Le strane apparizioni sono avvenute il 18 novembre, quando un drone è stato avvistato sopra l’arsenale militare Picatinny, a Wharton, New Jersey. Poche ore dopo, un altro è stato segnalato sopra il campo da golf del resort di Donald Trump a Bedminster, sempre nel Garden State. Da allora, i droni sono stati avvistati in almeno una dozzina di contee del New Jersey, nella Pennsylvania orientale e nella Orange County dello Stato di New York.

Pure i cieli del Maryland sono stati invasi da droni: l’ex governatore Larry Hogan ha condiviso un video su X, affermando di aver osservato “decine di droni” sopra la sua residenza a Davidsonville per circa 45 minuti. Sono decine i video condivisi sui social, tra cui uno che mostra un drone in fiamme precipitare, che ha contribuito a incrementare la paura.

Last night, beginning at around 9:45 pm, I personally witnessed (and videoed) what appeared to be dozens of large drones in the sky above my residence in Davidsonville, Maryland (25 miles from our nation’s capital). I observed the activity for approximately 45 minutes. Like… pic.twitter.com/Ipx8ctLmhs — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) December 13, 2024

L’FBI e altre agenzie stanno indagando, ma finora senza arrivare a delle risposte. “Non sappiamo da dove provengano, dove vengano lanciati né dove atterrino”, hanno dichiarato le autorità. Segnalazioni recenti sono arrivate anche da Texas, Oklahoma e California, ma non ci sono prove che collegano questi avvistamenti con quelli registrati sulla costa est.

Le spiegazioni ufficiali, o meglio la loro assenza, hanno dato spazio alle teorie cospirazioniste. John Kirby, portavoce per la sicurezza nazionale, ha dichiarato che i droni non rappresentano una minaccia e che potrebbero non essere droni veri e propri. Tuttavia, queste parole non hanno placato i dubbi. Alcuni, come l’influencer di destra Laura Loomer e la deputata Marjorie Taylor Greene, accusano il Pentagono di nascondere la verità. “Se ci stanno attaccando alieni, ce lo dicano”, ha scritto un utente sui social. Altri ironizzano: “Non ci attaccano, stanno fuggendo da noi”. Anche Donald Trump interviene invitando ad abbattere i droni: “Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli“.