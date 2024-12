La perfetta chiusura di un cerchio. Diego Milito è stato eletto nuovo presidente del Racing Club de Avellaneda. L’ex attaccante dell’Inter del Triplete diventa così il nuovo numero uno della squadra dove ha dato i primi calci a un pallone. Un’opportunità che aspettava da anni e che alla fine è si è concretizzata per davvero: quando ha appreso la notizia, l’ex bomber nerazzurro è scoppiato in un pianto di gioia e di incredulità per un risultato insperato che lo porterà così a cominciare una carriera per lui del tutto inedita.

LÁGRIMAS… ¡¡LÁGRIMAS DE PRINCIPE!! Diego Milito es pura emoción luego de ser elegido PRESIDENTE de Racing, en una elección histórica para La Academia. ???? #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/uRLTeSg3t6 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2024

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, El Principe è tornato a casa in Argentina per concentrarsi in maniera esclusiva sul Racing diventandone il segretario tecnico per tre anni, prima di essere nominato presidente del club con il il 60,08% delle preferenze. Nel 2020 aveva abbandonato il ruolo di segretario tecnico per divergenze con il presidente dell’epoca, ma adesso è pronto per rilanciare il club del suo cuore. Con il Racing, Milito ha aperto e chiuso il proprio percorso da calciatore, vincendo per due volte il campionato argentino nel 2001 e nel 2014.