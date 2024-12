Dele-Bashiru, calciatore della Lazio di Marco Baroni, ha avuto un incidente con la sua Lamborghini nei pressi di Bracciano. L’episodio, verificatosi lo scorso sabato sera, ha visto il centrocampista biancoceleste uscirne illeso. Per sua fortuna non sono stati riscontrati traumi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Nessun civile è stato coinvolto: si è trattato dunque solo di un grande spavento. A soccorrerlo ci ha pensato il suo compagno di squadra Tijjani Noslin, avvertito dallo stesso giocatore nigeriano. Dopo l’incidente, una volta terminate le operazioni di accertamento dei fatti che si sono protratte fino a tarda notte, Dele-Bashiru è stato riaccompagnato a casa dall’olandese.

Giovedì era stato uno dei migliori in campo nella partita di Europa League contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena (suo il secondo gol dell’1-3 finale), arrivando in ottima forma all’appuntamento dopo la grande prestazione contro il Napoli di Antonio Conte. Fino a quel momento, non era ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo tra le fila della squadra del presidente Claudio Lotito. Domenica, il giorno dopo l’incidente, si era allenato regolarmente con la squadra. Ieri, nel match dell’Olimpico che ha visto l’Inter di Simone Inzaghi surclassare la Lazio per 0-6 (peggior sconfitta in casa nella storia del club) è invece partito dalla panchina.