L‘Inter di Simone Inzaghi ha sbranato la Lazio di Marco Baroni. I nerazzurri si sono imposti con un travolgente 0-6 che ha riportato i campioni d’Italia in carica a sole 3 lunghezze dall’Atalanta capolista (ma i milanesi devono recuperare la gara con la Fiorentina sospesa dopo il malore occorso a Edoardo Bove). Al termine del match dell’Olimpico. l’allenatore dell’Inter ha commentato il successo contro la sua ex squadra ai microfoni di Dazn togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “Molti non vedevano l’ora di vedere l’Inter inciampare e invece questi ragazzi hanno dimostrato sul campo il loro valore”, ha dichiarato.

Inzaghi non ha nascosto la propria soddisfazione per aver sconfitto una squadra che stava attraversando un grande momento di forma: “Abbiamo battuto una squadra che era in un momento ottimo. I primi venti minuti abbiamo mantenuto le distanze, poi abbiamo alzato il baricentro e il tasso tecnico e dopo i primi due gol abbiamo chiuso la partita”. Dopo la sconfitta di Leverkusen, i nerazzurri erano chiamati a una reazione e così è stato: “Noi volevamo fare una grande gara, l’abbiamo preparata bene. Sapevamo le qualità della Lazio, i ragazzi poi sono stati bravi ad interpretarla. Ora andiamo avanti fra tanti impegni sperando di fare ancora prestazioni del genere”. Infine, Inzaghi si è detto “Orgoglioso di quello che mettono in campo i giocatori. Mettono un impegno folle, giocando a questi ritmi lo devono sempre mettere in campo e me lo dimostrano sempre. Meritano tutti di giocare, io devo fare delle scelte ma c’era tanta gente che non vedeva loro che inciampassimo. È stato detto tanto dopo Leverkusen, ma fortunatamente ho dei ragazzi che stanno zitti e pedalano“.