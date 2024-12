Lutto nel mondo basket. Janis Timma è morto all’età di 32 anni. Il cestista lettone è stato trovato senza vita in una camera d’albergo nel centro di Mosca. Stando a quanto lascia trapelare la polizia russa, il giocatore ex Olympiakos, tra le altre, si sarebbe suicidato. Alla base del gesto ci sarebbe il divorzio, mai realmente assimilato, con la ex moglie, la famosa cantante e attrice ucraina Anna Sedokova. A dar forza a quest’ipotesi, un messaggio trovato sul telefono che giaceva di fianco al suo corpo e che recitava: “Chiama Anna”. La coppia, sposatasi nel 2020, era reduce da un lungo periodo di crisi e aveva ufficializzato il divorzio lo scorso 9 dicembre. Ma Timma non aveva mai accettato la separazione.

Nel corso della sua carriera, Janis Timma è stato protagonista per diverse stagioni con la nazionale lettone, aggiudicandosi anche la medaglia di bronzo agli Europei U18 nel 2010. Con la nazionale maggiore ha giocato due Europei nel 2015 e nel 2017. Fu la sessantesima scelta al Draft 2013 dei Memphis Grizzlies, nel 2021 disputò la Summer League con gli Orlando Magic, firmando poi con la squadra di G League, i Lakeland Magic. In Europa invece ha giocato più volte in Eurolega, disputandola per cinque stagioni fra Baskonia, Olympiacos, Khimki e Zenit. Nella scorsa annata ha giocato in Spagna, all’Obradoiro.