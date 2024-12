“L’unica cosa che ci ha detto è che dobbiamo aumentare la spesa militare. L’economia di guerra è una scelta, ogni carro armato, ogni bombardiere, ogni missile è una scuola in meno, un ospedale in meno, una linea di trasporto pubblico in meno, è una sconfitta rispetto a un mondo che chiede politiche in grado di proteggere i più fragili”. Così Nicola Fratoianni, deputato di Avs, intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. “È Natale per tutti, e le porto un regalo. È un invito a riflettere ogni spesa in più per armi cancella un diritto”, ha aggiunto regalando alla premier delle cartoline di ‘auguri di pace’, con la scritta “il futuro non è in armi”.