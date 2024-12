Fumo visibile a distanza, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli a causa dell’incendio di una cabina elettrica. Un boato e poi un incendio con traffico impazzito nella zona ma per fortuna nessuna persona coinvolta. È stato necessario interrompere l’erogazione dell’energia elettrica per consentire l’intervento di messa in sicurezza. C’è stato un incendio sul quadro di una linea di media tensione.

L’incendio, sviluppatosi attorno alle 13, in una centrale elettrica di via Terracina, è stato spento nel giro di un’ora e mezza dai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre e tre autobotti. La cabina si trova proprio a fianco ad un distributore di carburanti che per fortuna è rimasto intatto. Sono state chiuse le strade circostanti. In zona si trova il cimitero e non distante una sede dell’Università.

Alcune zone del quartiere sono senza fornitura elettrica che è stata ripristinata per l’ospedale San Paolo. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato con urgenza il centro coordinamento soccorsi. Enel distribuzione sta operando alla rialimentazione dell’impianto e, inoltre, ha predisposto anche l’intervento di Power Station (grossi generatori di Energia Elettrica) per ripristinare quanto prima il servizio.