“Grazie su tutti a Fabio Roscagni e ai ragazzi di Gioventù Nazionale – ha detto Giorgia Meloni dal palco di Atreju riferendosi all’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, finita nel mirino di un’inchiesta di Fanpage che metteva in luce le nostalgie della gioventù meloniana -. Voglio dirvi ancora una volta che sono fiera di voi e voglio dirvi che nessuna gogna costruita per colpire me sull’errore del singolo, spiando dal buco della serratura, vi toglie chi siete, e siete la parte migliore della vostra generazione, siate fieri di voi”.