“Oggi consideriamo sbagliato punire chi pensava che fosse un suo diritto non vaccinarsi ma non diciamo che ha fatto male chi si è vaccinato, io mi sono vaccinato”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato da Peter Gomez ad Atreju a proposito delle multe ai no vax durante la pandemia Covid. A chi obietta che chi a suo tempo l’ha pagata oggi si possa sentire fesso La Russa risponde, scherzando, che “questo vale per tutte le sanatorie, chi arriva dopo…chi la dura la vince in qualche modo”