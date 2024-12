“Il nemico continua il suo terrore“. L’allarme viene lanciato via Facebook dal ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko, che riferisce di un massiccio attacco aereo dei russi contro l’Ucraina, che ha coinvolto decine di missili da crociera – inclusi missili balistici Kinzhal – e droni e preso di mira i siti energetici e la rete elettrica. Halushchenko ha aggiunto che gli addetti stanno facendo tutto il necessario per “ridurre al minimo le conseguenze negative per il sistema energetico”. Intanto in tutte le regioni dell’Ucraina è stato dichiarato l’allarme antiaereo: il Kyiv Independent segnala esplosioni in più regioni ucraine durante gli attacchi aerei russi. La difesa aerea è entrata in azione nell’oblast di Kiev, ha affermato l’amministrazione regionale. Sono state segnalate esplosioni anche negli oblast di Odessa, Vinnytsia e Cherkasy. Un’allerta antiaerea è stata annunciata questa mattina in tutte le regioni dell’Ucraina a causa di un numero significativo di missili lanciati dalle forze russe sul territorio del Paese: lo ha reso noto l’Aeronautica militare, come riporta Ukrainska Pravda. A fronte dell’aggressione di Mosca, il Dipartimento di Stato americano ha comunicato che consegnerà all’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 500 milioni di dollari, per sostenere il Paese di fronte all’aggressione russa. Il nuovo pacchetto di aiuti comprende sistemi anti droni, munizioni per i lanciarazzi Himars e veicoli corazzati. “Gli Stati Uniti e altre 50 nazioni sono unite per garantire all’Ucraina le capacità necessarie a difendere se stessa di fronte all’aggressione russa”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.