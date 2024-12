Quando sembrava ormai costretto a rinviare ancora l’annuncio, Emmanuel Macron ha fatto uscire un comunicato di poche parole e ha fatto sapere di aver scelto il nuovo primo ministro. A poco più di una settimana dalla caduta di Michel Barnier, l’incarico di formare un esecutivo in una fase di crisi politica senza precedenti per la Francia è andato a Francois Bayrou, centrista ledader dei MoDem e già alleato della coalizione presidenziale. La scelta ha lasciato un po’ sorpresi perché è arrivata dopo un’ora e quaranticinque di confronto “teso” all’Eliseo: alla fine del colloquio, proprio dall’entourage del presidente, erano uscite indiscrezioni che parlavano di scontro tra i due, poi rilanciate da le Monde. Un faccia a faccia “durissimo” durante il quale, fanno sapere, Bayrou sarebbe arrivato a minacciare di lasciare l’alleanza se la sua nomina fosse saltata. Alla fine, “l’uomo del compromesso”, come già viene definito in Francia, l’ha spuntata. Ora si apre la fase più complessa: trovare una maggioranza relativa che eviti la sfiducia e che gli permetta di durare il più a lungo possibile.

L’unica salvezza? Un “patto di non sfiducia” – Come? La strategia che viene evocata negli ultimi giorni è quella di lavorare a un patto di “non censura”: costruire un accordo che sia il più trasversale possibile e che permetta di andare avanti, costruendo accordi dentro l’Assemblée Nationale e parlando delle singole politiche. Al momento, gli unici ad avere chiuso a priori sono gli esponenti de la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Chi ha ufficialmente detto, invece, di essere pronto a valutare le proposte è il Rassemblement National di Marine Le Pen: “Non ci sarà alcuna sfiducia a priori”, ha detto il leader Jordan Bardella a Bfmtv. Che però ha chiesto a Bayrou di “prendere in considerazione la nuova situazione politica” e a “comprendere che non ha né legittimità democratica né maggioranza nell’Assemblea nazionale, il che presuppone un dialogo con tutte le forze rappresentate in Parlamento”.

Più difficile il dialogo a sinistra: l’asse del Nuovo fronte popolare si è già rotto, con le aperture arrivate nei giorni scorsi da tutte le forze che non sono gli Insoumis. Ora scelgono la prudenza. Il leader comunista Fabien Roussel ha definito la nomina “una brutta notizia”. Ma non ha parlato di sfiducia: “Si ostinerà a voler imporre una politica che ha fallito e che è stata sanzionata?”, ha scritto su X. “Noi chiediamo un cambiamento di direzione politica, il rispetto del Parlamento e un governo che non metta la fiducia” per far passare le leggi. Cosa può voler dire? Che se le politiche proposte fossero verso sinistra, si potrebbero valutare. La strada è molto stretta, ma esiste.

Per il momento, alla Camera bassa può contare sicuramente solo sul sostegno della coalizione presidenziale: i 36 deputati del MoDem, i 93 eletti di Ensemble e i 34 del gruppo Horizons. Resta da capire cosa faranno gli eletti dei Repubblicani e i gruppi di sinistra che hanno partecipato ai colloqui dei giorni scorsi con il capo dell’Eliseo.

Chi è Bayrou e “la spada di Damocle” dell’inchiesta sugli assistenti parlamentari – Bayrou è il quarto primo ministro dell’anno dopo Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier. Presidente del Movimento Democratico (MoDem) dalla sua fondazione del 2017, è stato ministro dell’Istruzione dal 1993 al 1997 in tre governi consecutivi (per Balladur e i due governi di Alain Juppé). È stato membro dell’Assemblea Nazionale dal 1986 al 2012, con brevi interruzioni, e parlamentare europeo dal 1999 al 2002. Dal 2014 è sindaco di Pau, città nel dipartimento dei Pirenei Occidentali. Nel 2017 venne considerato un possibile candidato alle elezioni presidenziali, ma alla fine si decise a sostenere Emmanuel Macron, che, dopo la vittoria, lo ha nominato ministro della Giustizia nel governo Édouard Philippe.

A giugno 2017 però, è stato costretto a dimettersi dall’incarico in seguito a un’indagine preliminare sull’impiego fittizio di assistenti parlamentari da parte del MoDem: il caso ha coinvolto circa 11 imputati, tra cui il leader, e le accuse riguardavano il presunto uso illecito di fondi europei per pagare gli assistenti che in realtà lavoravano per il partito e per l’Udf (Unione per la democrazia francese). Questa è la spada di Damocle, come l’ha definita le Monde, che pende su di lui: è stata riconosciuta infatti l’appropriazione indebita, ma Bayrou è stato assolto a febbraio scorso per “insufficienza di prove” perché, ricostruisce sempre il quotidiano francese, non ci sono elementi per affermare che “fosse a conoscenza del fatto”. La procura ha fatto appello e potrebbe dover affrontare il processo mentre è primo ministro. Intanto, nel settembre 2020, Bayrou è stato nominato alto commissario per la pianificazione da Emmanuel Macron, un incarico strategico che gli ha permesso di fare ritorno sulla scena politica francese.