“L’America è stata costruita sulla promessa di possibilità e seconde chances”. Così il presidente Joe Biden – pesantemente contestato per aver graziato il figlio Hunter– “il grande privilegio di estendere la clemenza alle persone che hanno dimostrato rimorso e riabilitazione, ripristinando l’opportunità per gli americani di partecipare alla vita quotidiana e contribuire alle loro comunità e adottando misure per rimuovere le disparità di condanna per i criminali non violenti, in particolare quelli condannati per reati di droga”. Il presidente ha concesso 39 grazie e la commutazione della pena a 1500 persone, il più grande provvedimento di clemenza concesso in un giorno.

“Ecco perché oggi – spiega – sto graziando 39 persone che hanno dimostrato una riabilitazione di successo e hanno dimostrato impegno nel rendere le loro comunità più forti e sicure. Sto anche commutando le condanne di quasi 1.500 persone che stanno scontando lunghe pene detentive, molte delle quali riceverebbero condanne più basse se accusate in base alle leggi, alle politiche e alle pratiche odierne. Questi beneficiari della commutazione, che sono stati posti in isolamento domiciliare durante la pandemia di Covid, si sono reintegrati con successo nelle loro famiglie e comunità e hanno dimostrato di meritare una seconda possibilità. Farò altri passi – preannuncia – nelle prossime settimane. La mia amministrazione continuerà a esaminare le petizioni di clemenza per promuovere la giustizia equa di fronte alla legge, promuovere la sicurezza pubblica, supportare la riabilitazione e il reinserimento e fornire seconde possibilità significative”.

Come nei giorni scorsi il presidente eletto Donald Trump ha promesso promette che uno dei suoi primi atti sarà valutare le richieste di grazia dei condannati per l’assalto al Congresso “la maggior parte” dei quali “non dovrebbe essere in prigione”. “Inizierò nella prima ora, forse nei primi nove minuti”, ha detto nell’intervista rilasciata a Time per il numero della rivista che lo proclama “persona dell’anno” per il 2024.

Non è la prima volta che il tycoon annuncia azioni di clemenza per le centinaia di suoi sostenitori che sono stati condannati per aver partecipato il 6 gennaio all’assalto e all’occupazione del Congresso per impedire la ratifica dell’elezione di Joe Biden. Condannati che Trump in campagna elettorale ha definito “prigionieri politici“. Nell’intervista, Trump ha detto che valuterà “ogni singolo caso, e se sono non violenti, penso che hanno subito pene troppo pesanti, valuterò quelle veramente fuori controllo”. Sono quasi 1200 le persone che hanno patteggiato o sono state condannate, con oltre 645 con sentenze detentive, tra i quali i leader di organizzazioni di estrema destra che sono stati condannati a pene molto pesanti per insurrezione. Gli avvocati di Enrique Tarrio e Stewart Rhodes, ex leader dei Proud Boys e fondatore dei Oath Keepers condannati rispettivamente a 22 e 18 anni, hanno detto che i loro assisti stanno chiedendo la grazia. Mentre decine di imputati stanno chiedendo di sospendere udienze e sentenze fino all’insediamento di Trump. Richieste in gran parte respinte dai giudici.