Qualcuno in questi anni avrà certamente bussato alla porta dell’Inter per chiedere informazioni su Nicolò Barella. Ma il centrocampista 27enne sardo, da 5 anni a Milano, giura di non sapere nulla: “Non so neanche se ci siano state offerte, non c’è mai stato nemmeno un confronto con il mio procuratore su questo”. Così ha parlato in un’intervista rilasciata a Dazn a pochi giorni dal big match di Serie A contro la Lazio, in programma lunedì 16 dicembre.

Nelle sue parole, Barella giura eterno amore all’Inter: “La cosa che mi piacerebbe di più è essere ricordato per aver fatto qualcosa di grande per questo club. Io ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all’Inter, in questo momento vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande, quindi non ho mai fatto credere a nessuno, in nessun modo, di volere o poter andare via“, ha detto il centrocampista.

I nerazzurri affronteranno lunedì sera la Lazio nel prossimo match di campionato. “Non dico che la Lazio sia una grandissima sorpresa perché è sempre stata una squadra difficile da battere, soprattutto all’Olimpico. Ma bisogna fare loro i complimenti per la scintilla che hanno trovato in questa stagione”, ha aggiunto. L’Inter ha bisogno dei tre punti per rimanere vicina alla vetta, anche se quest’anno negli scontri diretti la squadra di Inzaghi ha faticato: “Dopo aver vinto il campionato non è mai facile ritrovare quella mentalità, però penso che arriverà presto. L’importante è ritrovare quella compattezza che avevamo un pò perso e che è sempre stata il nostro punto di forza, ma già nelle ultime partite si è rivisto anche in campionato quello che finora abbiamo tenuto per la Champions League“.