A quasi cinque anni dall’inizio del procedimento, Benjamin Netanyahu è arrivato nel tribunale distrettuale di Tel Aviv-Jaffa per essere sentito nel processo in cui è accusato di corruzione, frode e quella che in Israele viene definita “violazione della fiducia”. La magistratura contesta al primo ministro di aver promosso una regolamentazione vantaggiosa per due magnati dei media in cambio di una copertura favorevole e di aver accettato decine di migliaia di dollari di sigari e champagne da un produttore miliardario di Hollywood in cambio di assistenza per interessi personali e commerciali.

“Prima di tutto, grazie. Ho atteso questo momento per otto anni, per dire la verità come la ricordo, una verità che è importante anche per la giustizia. Non c’è giustizia senza verità”, ha esordito il primo ministro israeliano, che in realtà negli ultimi mesi ha più volte chiesto e ottenuto di rinviare l’udienza perché impegnato nella guerra contro Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano. Le accuse secondo cui “avrei cercato divertimento e svago sono semplicemente ridicole“, ha detto Netanyahu, aggiungendo di lavorare “24 ore su 24, vado a letto all’1 o alle 2 di notte, non ho quasi tempo per vedere la mia famiglia, vedere i miei figli, il che è un prezzo alto da pagare. A volte mi siedo con un sigaro e non posso fumarlo tutto in una volta perché li fumo tra una riunione e l’altra. Odio lo champagne, non posso berlo”.

Rispondendo al proprio difensore Amid Hadad, Netanyahu ha aggiunto che gli eventi descritti nell’atto di accusa “non erano significativi”. “Il processo che ha coinvolto l’intero paese e ha distratto un’intera nazione”, ha affermato il premier, “ma gli eventi in sé sono stati una goccia nell’oceano”. “Israele – ha aggiunto il premier – ha già cambiato il volto del Medio Oriente, ma gli sviluppi in corso, come la cacciata del regime di Assad in Siria, sono ciò che merita la sua piena attenzione ora. “Sono coinvolte tutte le potenze mondiali e questo attira la mia attenzione”. “Pochi giorni fa è successo qualcosa di tettonico, tettonico significa un terremoto. E questa è una scossa che non si verificava da 100 anni, da quando è stato firmato l’accordo Sykes-Picot. Questo cambiamento altera la realtà, abbiamo cambiato il volto del Medio Oriente e avrà conseguenze storiche”, ha proseguito Netanyahu riferendosi alla caduta di Assad.

Netanyahu ha deliberatamente evitato di sedersi sul banco degli imputati finché i fotografi non hanno lasciato l’aula, poiché è vietato scattare foto dopo che i giudici sono entrati. Il tribunale, non ha accolto la richiesta dei media di trasmettere la testimonianza in diretta. Per motivi di sicurezza, le udienze si svolgono in una sala sotterranea del palazzo di giustizia di Tel Aviv-Jaffa, poiché il tribunale distrettuale di Gerusalemme non dispone di misure di sicurezza adeguate. I ministri e fedelissimi Miri Regev, Shlomo Karhi e Itamar Ben Gvir, il presidente della Knesset Amir Ohana, i parlamentari del Likud Avichay Boaron, Osnat Mark e Tali Gotliv sono presenti per offrire il loro sostegno pubblico a Netanyahu.

Gruppi di manifestanti, compresi i familiari degli ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre 2023, si sono riuniti questa mattina su entrambi i lati dell’ingresso del tribunale. La polizia ha separato i sostenitori dai detrattori di Netanyahu, che si sovrastano a vicenda con cori e slogan. Maayan Sherman, madre del soldato rapito e ucciso Ron Sherman, tiene in mano una foto del figlio, su cui ha scritto: “Rapito a causa di Netanyahu. Assassinato da Netanyahu”. Gli agenti di polizia a cavallo sono schierati sul posto.