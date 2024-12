Quale futuro per José Mourinho? Dopo il botta e risposta degli scorsi giorni con il rivale di sempre Pep Guardiola sulla legittimità delle Premier League vinte, il nome dello Special One è di nuovo sulla bocca di tutti. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, il portoghese si giocherà la panchina nella sfida di Europa League in programma giovedì 12 dicembre contro l’Athletic Club. L’indiscrezione ha stuzzicato la fantasia di molti tifosi giallorossi. “Visto che ci siamo, riportiamolo qui a giugno”, il commento più gettonato.

Come noto, la Roma (sua ex squadra) al termine della stagione vedrà Claudio Ranieri diventare dirigente e uno dei suoi compiti sarà proprio scegliere il nuovo allenatore. I rapporti tra Mourinho e Sir Claudio sono ottimi, per questo molti tifosi giallorossi sono affascinati dalla possibilità di quello che sarebbe un clamoroso ritorno dello Special One in Italia. Ovviamente però si tratta solo di una suggestione: impossibile che i Friedkin e Mourinho decidano di tornare a lavorare insieme dopo la brusca rottura di nemmeno un anno fa.

La stagione di Mourinho in Turchia

Il suo Fenerbahce è stato battuto 1-0 nel big match contro il Besiktas di Ciro Immobile, facendo un grosso favore al Galatasaray che ha allungato la distanza proprio sul club allenato dal portoghese di 6 lunghezze. Tutto sommato però, il percorso in campionato è abbastanza buono: 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ma a Istanbul il confronto col Galatasaray di Victor Osimhen che sta volando in tutte le competizioni sta pesando eccome sulle spalle di Mourinho.