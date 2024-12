Un uomo di 31 anni è stato arrestato ieri, domenica 8 dicembre, con l’accusa di aver cercato di dirottare un volo nazionale messicano verso gli Stati Uniti. L’incidente riportato da Fanpage è avvenuto a bordo di un Airbus A320 decollato alle 7:17 dall’aeroporto di León, nello stato di Guanajuato, e diretto a Tijuana. Dopo circa 45 minuti di volo, il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Guadalajara.

Secondo le ricostruzioni, il 31enne avrebbe aggredito un assistente di volo nel tentativo di entrare nella cabina di pilotaggio e deviare l’aereo verso gli Stati Uniti. Tuttavia, l’equipaggio è riuscito a immobilizzarlo prima che potesse mettere in atto il suo piano. L’uomo, che viaggiava con la sua famiglia, avrebbe dichiarato al personale di bordo di essere sotto minaccia: un suo parente sarebbe stato rapito e la sua vita in pericolo se fosse arrivato a Tijuana. Nonostante ciò, il suo tentativo di dirottamento è stato prontamente bloccato.

Dopo l’atterraggio di emergenza, l’aggressore è stato ammanettato e consegnato alle forze dell’ordine per l’arresto e le formalità del caso. L’equipaggio è stato medicato per lievi ferite e ha ripreso il proprio lavoro. Una volta risolta la situazione, l’aereo è ripartito, concludendo regolarmente il suo tragitto verso Tijuana. L’incidente non ha causato danni ai passeggeri, grazie alla prontezza dell’equipaggio. Le autorità stanno ora indagando ulteriormente sul caso per chiarire i dettagli e le motivazioni dell’uomo.