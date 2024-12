Alle ore 10.22 di questa mattina si è verificata un’esplosione nella raffineria Eni a Calenzano, nei pressi del campo sportivo in via del Pescinale. Al momento la Prefettura riferisce di un morto e tre feriti ustionati. L’area dell’incidente è circoscritta da vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. La Protezione Civile sta intervenendo sul luogo dell’esplosione con un posto medico avanzato.

I Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (su Facebook) invitano la cittadinanza a chiudere in via precauzionale le finestre e ridurre gli spostamenti, in attesa di indicazioni da parte degli organi preposti. La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell’ordine.