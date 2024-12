“A cosa servono i soldi in banca, le comodità negli appartamenti, i finti contatti del mondo virtuale, se poi i cuori restano freddi, vuoti, chiusi? A cosa servono gli alti livelli di crescita finanziaria dei Paesi privilegiati, se poi mezzo mondo muore di fame e di guerra e gli altri restano a guardare indifferenti? A cosa serve viaggiare per tutto il pianeta, se poi ogni incontro si riduce all’emozione di un momento, a una fotografia che nessuno ricorderà più nel giro di qualche giorno o qualche mese?”. Sono le parole pronunciate da Papa Francesco nel corso dell’omelia per la messa con i nuovi cardinali, nel giorno dell’Immacolata.

“Dio ha scelto Maria, una donna, come compagna per il suo progetto di salvezza. Non c’è salvezza senza la donna, anche la Chiesa è donna”, ha detto il Papa ai fedeli. “E lei risponde ‘Sì’, dicendo: ‘Ecco la serva del Signore’. Serva non nel senso di asservita e umiliata, ma di persona fidata, stimata, a cui il Signore affida i tesori più cari e le missioni più importanti”, ha spiegato il Santo Padre. “La sua bellezza allora, poliedrica come quella di un diamante, rivela una faccia nuova: quella della fedeltà, della lealtà e della premura che caratterizzano l’amore reciproco degli sposi. Proprio come intendeva San Giovanni Paolo II, quando scriveva che l’Immacolata “ha accettato l’elezione a Madre del Figlio di Dio, guidata dall’amore sponsale, che consacra totalmente a Dio una persona umana”, ha evidenziato il Pontefice.

“Vediamo purtroppo, attorno a noi, come la pretesa del primo peccato, di voler essere come Dio, continui a ferire l’umanità, e come questa presunzione di autosufficienza non generi né amore, né felicità. Chi esalta come conquista il rifiuto di ogni legame stabile e duraturo, infatti, non dona libertà. Chi toglie il rispetto al padre e alla madre, chi non vuole i figli, chi considera gli altri come un oggetto o come un fastidio, chi ritiene la condivisione una perdita e la solidarietà un impoverimento, non diffonde gioia né futuro”, ha concluso.