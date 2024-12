Damasco è caduta, la Siria è sotto il controllo dei ribelli e un grande interrogativo riguarda Bashar al Assad. Che fine ha fatto il dittatore che ha tenuto in piedi il regime ereditato dal padre? Sul destino del rais è mistero e si affastellano le voci. Il punto fermo è solo lui: Assad è fuggito. Ma non ci sono certezze riguardo alla sua posizione. Di più: c’è chi mette in discussione che sia vivo. Nel corso della notte tra sabato e domenica, il dittatore ha lasciato Damasco dopo che i suoi generali hanno ordinato di non difendere più Homs, invasa dai ribelli jihadisti. In quel momento, Assad ha capito che era finita e ha abbandonato la capitale. Da ore era già un fantasma, dopo un ultimo tentativo di assicurare che l’esercito era pronto a proteggere la città.

Le prime notizie sul suo conto raccontavano di un uomo già a Teheran, protetto da uno dei regimi che più gli è stato vicino insieme alla Russia. Una voce superata da una seconda che lo voleva asserragliato in proprio in una base russa in Siria, pronto a partire verso una destinazione sicura. Quindi al mattino è stata la Reuters ha rilanciare un’ipotesi che lo vorrebbe morto: l’aereo, su cui sarebbe partito da Damasco è “scomparso improvvisamente” dai “radar dopo qualche minuto di volo, dopo una virata di 180 gradi verso la costa”, hanno scritto i media israeliani citando Reuters che parla di “mistero”. Fonti siriane hanno sottolineato all’agenzia di stampa: “Ci sono alte probabilità che sia morto nell’incidente aereo”.

Altre voci, invece, provenienti dalla Russia parlano di un destino diverso per Assad. Il ministero degli Esteri di Mosca ha confermato che ha lasciato la Siria. L’ex dittatore avrebbe chiesto asilo a diversi Paesi, che glielo avrebbero negato, e potrebbe essere diretto verso qualche Paese in Africa, secondo quanto detto alla Tass da un membro del Comitato politico dell’opposizione siriana. Nessuno sa davvero dove si trovi, nemmeno nelle diplomazie europee: “Non si sa che fine abbia fatto Assad. Non abbiamo notizie certe”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Anche per la Farnesina c’è una sola certezza: “Credo – ha aggiunto il vicepremier – che la sconfitta del regime sia chiara”.