Charlotte Dujardin, fuoriclasse britannica del dressage internazionale (3 ori olimpici, 1 argento e 1 bronzo tra Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021), è stata sospesa un anno per aver frustato un cavallo in allenamento. In aggiunta alla squalifica, la 39enne star dell’equitazione dovrà pagare una multa di 10mila franchi svizzeri. Questa la decisione presa dalla Fei (la Federazione internazionale degli sport equestri), di Losanna. L’atleta è stata accusata di aver maltrattato il suo cavallo, violando così il codice etico di condotta e comportamento.

Il fatto si è verificato 4 anni fa durante una sessione di allenamento in cui Dujardin colpiva a più riprese il suo cavallo con una frusta all’altezza delle zampe posteriori. Tuttavia, tre giorni prima della cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi 2024, un video che documentava il tutto è stato inviato alla Fei. “Chiunque, indipendentemente dal suo profilo, tenga una condotta capace di compromettere il benessere del cavallo, dovrà affrontare gravi conseguenze“, ha sottolineato in un comunicato la segretaria generale della Federazione, Sabrina Ibanez che ha poi aggiunto: “Riteniamo che tale risultato confermi il nostro impegno nei confronti della salute degli animali e il ruolo di tutore verso i nostri partner equini”.

Quando è emersa la presenza del video, Dujardin ha ammesso la propria colpevolezza e si è poi ritirata dall’olimpiade in quanto indagata. “Rispetto pienamente il verdetto della Fei e mi vergogno di quanto è successo. Capisco la responsabilità che deriva dalla mia posizione nello sport e cercherò sempre di fare meglio. A coloro che mi hanno inviato messaggi, e-mail e hanno provato a contattarmi per sapere come sto, grazie. Ogni parola gentile ha fatto davvero la differenza, più di quanto voi tutti possiate mai immaginare”, ha comunicato oggi la britannica.

Anche Jim Eyre, il direttore generale della British Equestrian (che, come il British Dressage, aveva sospeso Dujardin da ogni evento) si è espresso sulla questione: “La nostra priorità sarà sempre il benessere dei cavalli: tolleranza zero nei confronti di ogni infrazione”.