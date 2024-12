Il sorteggio del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, si è tenuti giovedì 5 dicembre a Miami, alle ore 19 italiane. Inter e Juventus, collocate in seconda fascia, rappresenteranno l’Italia. Ecco le loro avversarie ai gironi:

Gruppo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Gruppo B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Gruppo C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland City

Gruppo D: Flamengo, Chelsea, Club Leon, Esperance Tunisi

Gruppo E: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds

Gruppo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hd, Mamelodi Sundowns

Gruppo G: Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca, Al Ain

Gruppo H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, Pachuca

Prima fascia

Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Seconda fascia

Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo.

Terza fascia

Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Quarta fascia

Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Il regolamento

Il format prevede che in un girone non potranno esserci due squadre della stessa confederazione, a eccezione dei club europei che sono dodici. Le 4 squadre Uefa con ranking più alto finiranno nel girone con le 4 squadre Uefa della seconda fascia con ranking più basso. Perciò, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Psg rispettivamente nel gruppo con una tra Atletico Madrid, Benfica, Juventus e Salisburgo. L’Inter, invece, è già certa di pescare una delle 4 sudamericane di prima fascia e quindi di evitare le due che restano in terza.

Le teste di serie sono state divise tra le 4 top Uefa (City, Real, Bayern e Psg) e le migliori sudamericane (Flamengo, Palmeiras, River, Fluminense). La terza fascia è composta dalle due squadre più quotate rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme ai due club rimanenti del Sudamerica. In quarta e ultima ci saranno dunque le due squadre rimanenti rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme al rappresentante dell’Oceania e alla squadra che rappresenta il paese ospitante, l’Inter Miami di Leo Messi.