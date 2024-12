“Giorgetti in audizione della legge di Bilancio aveva detto che ci sarebbe stata una sorpresa sul Pil, bella sorpresa: l’Istat certifica un dimezzamento della previsione per il 2024 e una riduzione della previsione per il 2025. Questo governo non risolve nessuno dei problemi dei cittadini, anzi li crea. Domanda interna al palo e calo della produzione industriale. Prima vanno a casa ed è meglio per il Paese. Voto? Sono convinto che la nostra comunità parteciperà in modo massiccio e sono certo che confermerà la linea politica del presidente Conte. Rischio di una causa sul simbolo? Mi interessa poco. Credo sia importante il rilancio che parta dalla base dei nostri iscritti e dall’azione politica”. Così Stefano Patuanelli, capogruppo Movimento 5 Stelle in Senato, fuori palazzo Madama.