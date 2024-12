Cita Karl Marx, invocando la mutualizzazione del debito “in cui prevale il principio di sussidiarietà, ‘da ciascuno secondo le proprie possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni’ “. Poi, in versione ‘pacifista’, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, propone pure di creare un Eurobond per la Cultura, in modo da “destinare una parte dei fondi per il riarmo europeo alla promozione della cultura”. In pratica, come un “deterrente contro l’uso delle armi“, ragione nel corso dell’inaugurazione di Più Libri Più Liberi a Roma.

Da Fitto è arrivato così un taglio quasi totale delle risorse FSC (Fondi Sviluppo e Coesione, ndr) 2021-2027, crollate dai 31,3 miliardi della precedente programmazione a 5,7. In particolare, al ministero della Cultura resterebbero solo 171,8 milioni. Un taglio che avrebbe pure scatenato uno scontro tra Giuli e Fitto, poi rientrato. Ma che ha spinto comunque il Pd a chiedere al ministro Giuli di riferire in Parlamento, accusandolo di essere “commissariato”.